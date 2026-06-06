Tire'nin Küçükkale Mahallesi'nde yangın tehdidine karşı köy halkı teyakkuza geçti. Büyükşehir'in eğitimleriyle güçlenen yurttaşlar, itfaiye gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilmek için örgütlenip ekipmanla donatıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yangına Dirençli Köy' projesi kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Tire'nin Küçükkale Mahallesi'nde yangın ve afet eğitimi düzenlendi. Çevresi ormanlarla kaplı olması nedeniyle yangın riski taşıyan mahallede yurttaşlara, yangına ilk müdahale teknikleri ile deprem ve diğer afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı. Su tankeri kullanma eğitimi de alan köy sakinleri, yangın riskini azaltmak için köy çevresindeki kuru otları ve çöpleri temizledi.

Köylülerle yangına karşı güçlü iş birliği

Yangına Dirençli Köy Projesi'ni ilk olarak Kemalpaşa'nın Yukarı Kızılca Mahallesi'nde uyguladıklarını belirten İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, 'İzmir'de 63 itfaiye istasyonu bulunuyor ancak bin 296 mahalle var. Bazı mahalleler itfaiye gruplarına 40-50 dakika uzaklıkta yer alıyor. Bu nedenle yurttaşlara, yangın ya da olası afet durumlarında kendi aralarında nasıl organize olmaları gerektiğini anlatıyoruz. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangına nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Müdahalede kullanılabilecek ekipmanları teslim ediyor, gönüllülük eğitimleri veriyoruz. Ayrıca hızlı ve sağlıklı iletişim sağlamak amacıyla WhatsApp grupları oluşturuyoruz. Özellikle hava sıcaklıklarının arttığı günlerde bilgilendirici ve uyarıcı mesajlar paylaşıyoruz' dedi.

'İlk müdahaleyle yangının büyümesini engelliyorlar'

Köy halkının kendi içinde güçlü bir dayanışma ve organizasyon ağı kurduğunu belirten Şerife Güzel, geçen yıl bin 18 yangına tankerlerle müdahale edildiğini, Küçükkale'nin de bu mahallelerden biri olduğunu söyledi. Güzel, 'Özellikle yaz aylarında yurttaşlara yangına doğru müdahale tekniklerini öğretiyoruz. Böylece itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar erken müdahale sağlanmış oluyor. Yangın tamamen kontrol altına alınamasa bile ilerlemesi yavaşlatılabiliyor. Bu da ekiplerimize önemli ölçüde zaman kazandırıyor. Özellikle riskli ve itfaiye gruplarına uzak mahallelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarında çıkan yangınların yaklaşık yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu nedenle temel hedefimiz yurttaşlarda farkındalık oluşturmak. Eğitim alan yurttaşlar, yangın tankerleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önlüyor' diye konuştu.

'Afet yaşanmadan önce bilinç kazanmak büyük önem taşıyor'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, dirençli kentler oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 'Yangın, deprem, sel ve kaya düşmesi gibi afetler öncesinde, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda yurttaşları bilinçlendiriyoruz. Afet yaşanmadan önce bu bilincin kazanılmasının, afet sırasında oluşabilecek zararların azaltılmasında büyük önem taşıdığına inanıyoruz' dedi.

'Yaz boyunca traktörlerin anahtarları üzerinde duruyor'

Tire Küçükkale Mahalle Muhtarı İbrahim Atalay ise köy halkının yangın konusunda çok duyarlı olduğunu söyledi. Atalay, 'Duman gören hemen haber veriyor. İtfaiye ekipleri gelene kadar biz müdahale ediyoruz. Tankerlerimizin içinde sürekli su bulunduruyoruz. Yaz boyunca traktörlerin anahtarları üzerinde durur. Çünkü burada herkes bir yangının nelere mal olacağını biliyor' şeklinde konuştu.

'Öncelik köyümüz ve ormanlarımız'

Köy sakinlerinden olan ve traktör kullanan Kezban Günaydın da yangın durumunda herkesin elindeki işi bırakıp mücadeleye koştuğunu belirterek, 'İşim ne kadar yoğun olursa olsun her şeyi bırakırım. Öncelik köyümüz, ormanlarımız ve çevremiz. Yangın çıktığında hep birlikte mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı. 80 yaşındaki Fadime Köktepe ise elleriyle topladığı kuru otları göstererek, 'Temizlemezsek yangın çıkar' dedi. Şerife Anlı da doğaya atılan sigara izmaritlerinin ve çöplerin büyük risk oluşturduğunu belirterek yurttaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı. Ayşe Eser ise 'Çöplerden, sigara izmaritinden yangın çıkıyor. Bunun için biz de temizlik yapıyoruz. Köyümüzü yangından korumak için hepimizin bilinçli olması gerekiyor' diyerek köy halkının ortak mücadelesini anlattı.

Yangına Dirençli Köy Projesi nedir?

Orman köylerinde yangın riskini azaltmak amacıyla 'Yangına Dirençli Köy Projesi' hayata geçirildi. Ege Orman Vakfı ve Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğiyle yürütülen proje Kemalpaşa'nın Yukarıkızılca Mahallesi ve Bergama Yerlitahtacı Mahalelesi'nde uygulandı. Proje kapsamında her iki mahalle için risk haritaları hazırlandı ve eylem planları oluşturularak ilçe belediyeleriyle paylaşıldı. Küçük bir alanda başlayan orman yangınlarının kısa sürede geniş alanlara yayılabildiğine dikkat çekilen proje ile yangına dirençli köyler oluşturulması, orman köylerinde çıkabilecek yangınların önlenmesi ve olası afetlerde can ile mal kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadelede kırsal mahallelerin ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla, bazı mahallelerde ikişer olmak üzere toplam 601 yangın söndürme tankeri ile kişisel koruyucu ekipman dağıttı. Gönüllü yurttaşlara ise yangına ilk müdahale konusunda eğitimler verildi.