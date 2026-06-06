Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'da önemli bir üstyapı hamlesi başlatıyor. İlçe genelinde tamamlanan 79 bin 350 metrelik altyapı yatırımlarının ardından yolların yenilenmesi için ihale süreci başlatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra'nın farklı mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenerek modern bir altyapı oluşturuldu. Bu kapsamda tamamlanan 79 bin 350 metrelik imalatın ardından bozulan yolların yeniden düzenlenmesi için üstyapı çalışmalarına geçiliyor.

12 İSTEKLİ KATILDI

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra ilçesinde 'Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirmesi İşi' için ihale düzenledi. İhalenin yaklaşık maliyeti 288.038.611,55 TL olarak açıklanırken, 12 isteklinin katıldığı ihalede en düşük teklifi 179.939.000,00 TL ile Tamyol Asfalt Endüstri A.Ş sundu.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Tamyol Asfalt Endüstri A.Ş.: 179.939.000,00 TL

Fehim Yakın: 194.745.000,00 TL

SYA İnşaat Petrol San. ve Tic. A.Ş. :195.817.100,00 TL

Hisarlı Mimarlık İnş. ve Taah. Ltd. Şti.: 195.925.000,00 TL

Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.:196.211.000,00 TL

Gündoğuran İnş. Tic. Ltd. Şti.: 196.812.000,00 TL

Özyol Yapı Nakliyat Tic. Ltd. Şti.: 198.772.950,00 TL

Özcan İnşaat Nakliyat Ltd. Şti.: 200.378.900,00 TL

Yağışan İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 203.012.000,00 TL

Tekim İnşaat Taah. ve Nak. Ltd. Şti.: 203.895.000,00 TL

Yafa Mühendislik Müşavirlik Da. ve Tic. A.Ş.: 205.742.000,00 TL

Emay Yol Yapı A.Ş.: 209.002.000,00 TL