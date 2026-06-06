Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kuyu İçimize Düşerse: Çağdaş İnsanın Trajedisi' konulu konferansta konuşan yazar ve akademisyen İhsan Fazlıoğlu, modern çağın insan üzerindeki etkilerini ve anlam arayışını ele aldı.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen konferans, Cengiz Andiç Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı. Akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların ilgi gösterdiği programda yazar ve akademisyen İhsan Fazlıoğlu, çağdaş insanın yaşadığı anlam krizi, modern dünyanın birey üzerindeki etkileri ve medeniyet perspektifi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında insanın yalnızca maddi yönüyle ele alınamayacağını ifade eden Fazlıoğlu, teknolojik gelişmeler ve bilgiye erişim imkanlarının artmasına rağmen bireyin iç dünyasında önemli boşluklar yaşayabildiğine dikkat çekti. Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını ancak hikmet ve anlam arayışının aynı ölçüde güçlenmediğini belirten Fazlıoğlu, insanın kendisiyle, toplumla ve sahip olduğu medeniyet birikimiyle kurduğu ilişkinin önemine vurgu yaptı.

Kültürel ve düşünsel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine değinen Fazlıoğlu, gençlerin kendi medeniyet değerlerini doğru okuyarak geleceğe taşımalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Modern dünyanın sunduğu imkanların insan hayatını kolaylaştırdığını ancak bireyin manevi ve düşünsel dünyasını ihmal etmemesi gerektiğini ifade eden Fazlıoğlu, anlam arayışının insan hayatındaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.