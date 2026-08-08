Kütahya Belediyesi'nin destekleriyle, Müderris Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz'ın koordinasyonunda düzenlenen 3. Geleneksel Müderris Mahallesi Şenliği, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Akademi Konseri, halk oyunları gösterileri, mehteran gösterisi ve çocuklara yönelik etkinliklerle renklenen şenlikte, mahalle kültürünün yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Programda vatandaşlara seslenen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Müderris Mahallesi'nin komşuluk kültürünü yaşatan örnek mahallelerden biri olduğunu belirterek, insanların iyi günde de zor günde de birbirinin yanında olmasının en büyük zenginliklerden biri olduğunu ifade etti.



Başkan Kahveci, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarımızla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, mahallelerimizin ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini ve çözüm odaklı hizmet üretmenin sürdürüleceğini söyledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, şehrimizin her kesimine eşit hizmet ulaştırmanın amaçlandığını vurguladı.



Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu organizasyonların komşuluk bağlarını güçlendirdiğini, mahalle kültürünü gelecek nesillere aktardığını ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini dile getirdi. Gelenekleri yaşatan ve sosyal hayatı canlandıran etkinliklere desteğin süreceğini belirten Kahveci, organizasyona katkı sunan Müderris Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz'a, emeği geçen herkese ve şenliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.