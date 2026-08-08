İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Meydanı ve Çevresinin yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, meydanın ilk taşını elleriyle koydu.

İSTANBUL (İGFA) - stanbul'un en önemli inanç turizmi ve kültür merkezlerinden biri olan Eyüpsultan Meydanı, artan ziyaretçi yoğunluğu ve günümüz kullanım ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras tarafından hazırlanan 'Eyüp Sultan Cami Ve Çevre Düzenleme Avan Projesi', Koruma Bölge Kurulu'ndan onaylanarak uygulamaya alındı. Düzenleme kapsamında meydana ilk taşı, İBB Başkanvekili Nuri Aslan koydu. Aslan'a, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Bürokratları, Eyüpsultan Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar da eşlik etti. İlk taşı yerine koymanın ardından değerlendirmelerde bulunan Aslan, projede emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik etti.

Bölgenin inanç turizmi ve tarihine vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 'İstanbul'a yakışır, bu kentin tarihine yakışır bir meydan olacak burası. Yeşil alanı olan ve halkla bütünleşecek de bir meydan olacak. Anıtlar Kurulu çok uzun süre inceledi ve değerlendirdi. Sonunda arkadaşlarımızın da gayretiyle çalışmalara başlamayı başarmış olduk. Burası dini açımızdan da, Osmanlı mirası olması nedeniyle de çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ramazan ayında burayı birlikte açarız' diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ise, 'Eyüpsultan Hazretleri'nin türbesinin olduğu bu meydanda, bütün Türkiye'nin geldiği, dünyadan birçok insanın geldiği bu meydana bizim de bir çevre düzenlemesi yaparak katkı sunmak gibi bir imkânımız olacak. Bu manada kendimi hakikaten çok şanslı sayıyorum. Allah mahcup etmesin. İnşallah açılışını da hep beraber yapacağız' ifadelerini kullandı.