İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Tüneli etkileşim alanındaki hasarlı yapıların yıkımına devam ediyor. Konak Atamer Mahallesi'nde hak sahipleriyle uzlaşılan 23 numaralı bina yıkıldı. Toplam 12 binadan 8'inin yıkımı tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli Projesi kapsamında, Konak Atamer Mahallesi'nde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 2613 Sokak'ta bulunan ve hak sahibi hissedarlarla uzlaşı süreci tamamlanan 23 numaralı yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Tünelin etkileşim alanında yer alan bazı evlerle ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri, bölgede inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu yapıda yaşanan yapısal sorunlar nedeniyle, binada ikamet eden vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bir durumun söz konusu olduğu bildirilerek yapının ivedilikle boşaltılması istendi. 2025 yılı Kasım ayında yıkım için belirlenen yasal sürenin uygulanması engellenmek istenmişti.

Gelinen noktada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hasarlı yapının yıkımı güvenli bir şekilde tamamlandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Yıkım işleminin engellendiği gün yapının muhtelif bölümlerinde eşya bulunduğu, çatı katında ise güvercinlerin yer aldığı tespit edilmişti. Gerginliğin artmaması adına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkım yapmadan mahalleyi terk etmişti. Aradan geçen süre içerisinde söz konusu yapının çevresinde yer alan yapılara da zarar vermeye başlaması üzerine Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca hissedarlar Büyükşehir Belediyesi'ne davet edildi. Konu hakkında hissedarlara bilgi verilerek yapının çevresine can ve mal güvenliği açısından tehlike yarattığı belirtilerek bu nedenle en kısa sürede yıkılması gerektiği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Aralık 2025 tarih ve 1402 sayılı kararı ile uygulanmaya başlayan 'Buca Onat Tüneli Tünel Üstü Etkileşim Alanı ve Çevresinde Yer Alan Taşınmazlara İlişkin Uygulama Esasları' çerçevesinde de hasar gören yapı sahiplerine sunulan uzlaşma alternatifleri kapsamında konunun bir kez daha değerlendirilmesi istendi. Hissedar vatandaşların da kabulüyle Büyükşehir Belediyesi'nin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nca 16 Haziran 2026 tarihinde taşınmaz için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedelde uzlaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nca inşasına devam edilen Buca Onat Tüneli işi nedeniyle iletilen yapı hasarlarına ilişkin şikayetlere istinaden harekete geçiliyor. Bahse konu şikayetlere ait adresler Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca kayıt altına alınıyor ve değerlendirme amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na iletiliyor. Sürecin yürütülmesi amacıyla Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bulunan Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu ve ilgili daire başkanlıklarından görevlendirilen teknik personellerle birlikte Buca Onat Tüneli'nin etkileşim alanında kalan söz konusu yapılarda incelemeler yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde yıkımı talep edilen 12 binadan 8'inde işlem gerçekleştirildi.

Devam eden programla birlikte dört bina da en kısa sürede yıkılacak.