ANKARA (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanan Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye ile ilgili 12 maddelik Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi, 18 saat süren tartışmalı görüşmelerin ardından kabul edildi.

Yasa teklifinde şu maddeler bulunuyor;

Örgüt üyelerinin soruşturmaları suçun niteliğine göre 5 ya da 10 yıl ertelenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin yer aldığı kurul oluşturulacak.

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen terör örgütü üyeleri, 6 ay içinde Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracak.

Teslim olacak olan terör örgütü üyelerinin silahları, kurulun görevlendirdiği kurumlar tarafından kayıt altına alınacak.

Tartışmalara sahne olan komisyonda İyi Parti milletvekilleri, AK Parti, MHP ve DEM milletvekilleriyle münakaşaya girdi.

Komisyonda kabul edilen yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.