Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024-2029 Projeleri arasında yer alan ve sorumlu olunan illere anında müdahale imkânlarının artırılması amacıyla projelendirilen “Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi” faaliyete geçti.

ANKARA (İGFA) - Lojistik altyapısı, eğitim faaliyetleri ve mobil hizmetleriyle Afet Kampüsü olma yolunda ilerleyen “Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi”, afetlere karşı hızlı ve etkin müdahalede önemli bir rol üstlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024 Seçim Vaatleri arasında, Ankara’nın afet dirençli kent hâle getirilmesi ve sorumlu olunan illere müdahale imkânlarının artırılması gerekliliğini dile getirerek duyurduğu “Afet Lojistik ve Eğitim Merkezi” faaliyete geçti.

Afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahaleyi daha etkili hale getirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı’nın hemen yanında kurulan merkez, geniş depolama alanları, eğitim sınıfları ve lojistik imkânlarıyla afetlerden etkilenecek vatandaşlara, bulundukları bölgelerde destek verilmesini sağlayacak.

Merkezde; afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil wc-duş, çamaşırhane gibi önemli malzemeler sürekli hazır tutuluyor. Çocuklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kitleye eğitimler düzenlenecek olan merkez, afetlerde hızlı ve etkili müdahale için ana üs görevini üstlenecek.