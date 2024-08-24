Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Aerobik Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı’yı konuk etti. Geride kalan Paris Olimpiyatları’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin temsil edilemediğini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Olimpiyatlarda, Dünya ve Türkiye Şampiyonaları’nda mücadele edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz” dedi. MANİSA (İGFA) - Aerobik Jimnastikte Türkiye’nin en önemli sporcuları arasında yer alan Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Başkan Ferdi Zeyrek, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı’ya spor ve sporcu gelişimi için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken çalışmalarla ilgili fikirlerini aldı. Manisa için büyük hayalleri olduğunu dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “31 Mart’ta sadece bir isim değiştirmedik. Biz bir zihniyet değiştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde bulunan herkese dokunması gerekiyor. Spor da bunun içerisinde önde gelen alanlardan bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olimpiyatlara 8 sporcu ile katıldı. Ankara ve Antalya da katıldı ama Manisa Büyükşehir Belediyesi katılamadı. Böyle bir şey olmamalı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de orada ambleminin olmasını istiyorum. Olimpiyatlarda, Dünya ve Türkiye Şampiyonaları’nda mücadele edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Onbaşı; “Destek vermekten mutluluk duyarım”

Ayşe Begüm Onbaşı, Başkan Zeyrek’in spora yönelik bakış açısından mutluğu olduğunu dile getirdi. Onbaşı, spor ve sporcuların gelişimi için elinden geldiği ölçüde destek vermeye hazır olduğunu söyledi.