TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından, ilk zam hamlesi Çiğli Belediyesi’nden geldi. Başkan Onur Emrah Yıldız; Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilciliği ile yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yaparak belediye işçilerine yüzde 24,73 enflasyon oranında zam yaptıklarını duyurdu.İZMİR (İGFA) -Başkan Yıldız; “Emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Başkanlık için yola çıktığım ilk günden itibaren; ekonomik dar boğazın en mağduru olan işçilerimizi ayakta tutmak için mali tabloyu sonuna kadar zorlayacağımı, elimden gelenin fazlasını yapacağımı söylemiştim. Bu sözü tutmuş olmaktan mutluyum. Bütün arkadaşlarıma hayırlı olsun. Çiğli için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

En Düşük Ücret 42 Bin; En Yükseği 50 Bin TL

Buna göre; Çiğli Belediyesi’nde 34 Bin 800 olan en düşük işçi ücreti, tüm yan haklar eklenerek 42 Bin TL oldu. 40 Bin TL olan en yüksek ücret ise 50 Bin TL olarak belirlendi.3 Bin 900 TL Yemek, 2 Bin 28 TL Aile, 3 Bin 336 Öğrenim, Bin 201 TL Yol, 2 Bin 215 TL Sosyal Yardım, Bin 601 TL Yakacak, yine Bin 601 TL Koku-2 olmak üzere diğer yardım kalemleriyle birlikte yansıtılan ücret artışı belediyede büyük bir heyecanla karşılanırken; İş yeri Temsilciliği, Başkan Yıldız’ın kararını; “Yaptığımız enflasyon görüşmemiz; %24,73 olarak anlaşılarak tamamlanmıştır. Tüm işçi sınıfına hayırlı olsun dileğiyle.” ifadeleriyle duyurdu. Yıldız; “İşçi arkadaşlarımız ve örgüt temsilcileri ile yakaladığımız uyum ve dayanışma içinde aldığımız kararlar, ortak bir direnişin ürünüdür. Hep birlikte son yıllarda iliğimizi kemiğimizi sömüren ekonomik krize, enflasyona karşı direniyoruz. Üretimimiz nasıl ortaksa, zorluklara mücadelemiz de ortak.” diyerek; destek ve sabırları için herkese teşekkür etti.

Çiğli’ye Yakışanı Yapmaya Devam

Belediye başkan adaylığının ilk gününden itibaren; ülkenin, hatta belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza karşı emeği ve emekçiyi koruyacak adımlar atacağının sözünü verdiğini hatırlatan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; sözlerini şöyle sürdürdü; “ Bu göreve geldiğimde karşılaşacağımız mali tabloyu, nelerle mücadele etmemiz gerektiğini biliyordum. Evet, işimiz çok zordu. Ama bir şeyin sözünü çok net verdim. Emekçi arkadaşlarımı enflasyona ezdirmemek için tüm şartları zorlayacaktım. Bugün; bu sözü tutmuş olmanın huzurunu yaşıyorum. Biz, bize ve Çiğli’ye yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Bizden alınan her nefesin yerine nefes koymak, canımızı yakan olumsuzları ortadan kaldırmak, çalışma arkadaşlarımızı hayat pahalılığı ile mücadelesinde yalnız bırakmamak gayreti içinde olacağız. Gönül ister ki; aslında merkezi idarenin sorumlu olduğu bu tabloyu hızla ve en köklü biçimde iyileştirebilelim. Ama bu sadece bizim elimizde değil. Hareket alanlarımızı, üretimimizi daraltan ekonomik zorluklara karşı tek beden tek yumruk olmak durumundayız. Çiğli, bunu tüm paydaşlarıyla birlikte başarmaktadır. Uyguladığımız artışın tüm çalışma arkadaşlarıma hayır ve bereket getirmesini diliyorum.”