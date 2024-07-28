Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı Aydoğan Ersöz, sokakta yangın olduğunu ama siyasilerin kulakları bu olaylara tıkalı olduğunu ve vatandaşın sorununa çözüm olmadıklarını belirten yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı Aydoğan Ersöz, 600 milletvekilinin sokağın sesini TBMM'ye taşımadığını öne sürdü.

Başkan Ersöz, milletvekillerinden birinin çıkarak sokağın sesini o Yüce Meclis'e taşımadığını belirterek, "Emekli isyan ediyor, evde tencere kaynamıyor, ay sonunu getirmek şöyle dursun, gelecek ayki maaşı 3 ay önce çoktan tüketmiş oluyor insanlar. Banka kredileri, kredi kartları hepsi patlamış durumda. Tüm bunlar olurken müjdelerle dolu emekli maaşı zammı da gözlerimizi kamaştırıyor. Bu yaşıma geldim dalga geçmenin böylesini görmedim.” dedi.

Ersöz, gündemi değiştirmek için toplumun yumuşak karnını sürekli kaşıyan ve yapay gündemlerle haberlerde boy boy gördüğümüz siyasilerin kendilerini ayakta tutan çiftçinin ve üreticinin sorununu bir iki gün konuşup kaybolup gittiklerini de dile getirdi.

ÇİFTÇİ 11 LİRAYA ÜRETTİĞİ BUĞDAYI 7 LİRAYA SATIYOR

Çiftçinin değişken faizli krediyi mecburen kullandığını da belirten Ersöz, “Çiftçi aldığı krediyi kapatmak için 11 liraya ürettiği buğdayı el mahkum 7 liraya sattı. Ne borcunu ödeyebildi, ne de gelecek yıl tarlasını ekebilir. Çalışarak batan üretici, esnaf ve bu ülkenin bel kemiği olan tüm insanlar yine de üretmeye ve çalışmaya devam etmek için varını yoğunu veriyor. Tüm bu emeklerine teşekkür etmek istiyorum. Ekonomi kötü, hepimiz biliyor ve hissediyoruz ama her zamanki gibi yeni vergi paketi altında küçük esnafla, berberle, bakkalla, manavla, kasapla uğraşıp 85 milyonluk ülkenin yükünü yine bu insanların üzerine yıkıyorlar. Affettikleri vergiler, rant kapısı olmuş imarlar, ye kürküm ye dönemi fakirden alıp zengine vermeye devam ediyor. Artık fakirde alacağınız bir şey kalmadı, bakalım doymak bilmeyen o karnınız kimden ne alacak?” diyerek tepki gösterdi.