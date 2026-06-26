Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer'deki FSM Camii'nde Cuma namazı sonrası Muharrem ayı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan ikram standında vatandaşlara aşure dağıttı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin ile birlikte AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve belediye yöneticilerinin de bulunduğu programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursalıların Muharrem ayını tebrik eden Başkan Vekili Şahin Biba, 'Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Aşure, bereket demektir. Muharrem ayının şehrimize ve ülkemize bereket getirmesini diliyorum. Bursa genelinde 28 farklı noktada aşure dağıtımına devam edeceğiz' dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği program vesilesiyle FSM Camii'nde vatandaşlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursalılara aşure ikramında da bulunan Gürkan, önemli bir geleneği yaşattığı için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi,15 Temmuz'a kadar il genelinde 28 farklı noktada vatandaşlara aşure ikramı sürecek.