Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), 2023-2026 yılları arasında 1 Ocak-31 Temmuz dönemine ait arıza verilerini karşılaştırdı. Kurum kayıtlarında yer alan istatistiklere göre, Balıkesir genelinde içme suyu, kanalizasyon, abone işleri, tarımsal sulama ve diğer arızalara ilişkin toplam arıza sayılarında yıllara göre dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in geniş yüzölçümü ve yaz aylarında nüfus yoğunluğunun önemli ölçüde artmasıyla birlikte altyapı sistemleri üzerindeki yük de günden güne artıyor. Özellikle bu yıl kış aylarında meydana gelen ani ve şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları ve altyapı kaynaklı sorunlar başta olmak üzere tüm bu koşullara rağmen, yılın ilk 7 aylık döneminde arıza sayılarında yıllara göre ciddi düşüş kaydedildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın göreve gelmesinin ardından BASKİ'de saha çalışmalarının daha planlı ve sistematik bir anlayışla yürütülmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Arızaların yalnızca meydana geldikten sonra giderilmesi yerine, altyapı sisteminde sorun yaşanan noktaların tespit edilmesi, kritik bölgelerde ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi ve doğru malzeme kullanımıyla altyapının daha dayanıklı hale getirilmesine yönelik çalışmalar sayesinde arıza oranlarında da ciddi oranda düşüş sağlandı.

AKIN: 'BALIKESİR'İMİZİN ALTYAPISINI DAHA GÜÇLÜ VE DAYANIKLI HALE GETİRİYORUZ'

Balıkesir'in 20 ilçesinde altyapıyı geleceğe taşıyan önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 'Şehrimizin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan, arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için büyük bir özveriyle çalışan BASKİ personelimize teşekkür ediyorum. Sahada karşılaşılan sorunları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üreten, zor şartlarda dahi görevini büyük bir sorumluluk anlayışıyla yerine getiren tüm ekiplerimizin emeği bizim için çok kıymetli. Bu özverili çalışmalar sayesinde Balıkesir'in altyapısını her geçen gün daha güçlü ve dayanıklı hale getiriyoruz.' ifadelerini kullandı.