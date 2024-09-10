Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisi CHP’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen buluşmada, gelecek kuşaklar için en iyi olanını planlayıp, planlamacı bir iktisat yaklaşımıyla ülkenin geleceğini tesis etmek zorunda olduklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, CHP’nin 101’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla partisinin Muratpaşa örgütüyle bir araya geldi. Buluşmada, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimleri ve çok sayıda mahalle temsilcisi yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada CHP’nin dünya tarihinde çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Uysal, “Dünya haritasında bizim bulunduğumuz yer, demokrasinin D'sinin olduğu bir yer değildir. İnsan haklarının H'sinin olduğu bir yer değildir. Tarih buydu. Bizim bulunduğumuz yer, kadın haklarının K’sinin bulunduğu bir yer değil. CHP, çok partili yaşamı kuran, demokrasiyi kuran, kadın haklarını tesis eden, kuşaklar arası ve cinsiyetler arası dengeyi tesis eden bu kadar değiştirici, dönüştürücü, bu kadar büyük bir siyasi hareket” diye konuştu.

Asırlık bir tarihin sonunda üzerlerine düşen sorumluluğun gelecek kuşaklar için en iyi olanını planlayıp, planlamacı bir iktisat yaklaşımıyla ülkenin geleceğini tesis etmek olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Ekonomi olmadan hiçbir şey olmaz” dedi. Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumların ayağa kaldırması gerektiğini aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Çok düzgün ve ekonomiye akredite bir eğitim düzeni lazım. Yazılım yapacak. İcat yapacak. Girişim yapacak. O ekosistemi kuracağız. Ülkeyi kalkındırmamızın yolu bu. Bütün dünya büyük bir teknoloji yarışının içinde, yapay zeka, akıllı sistemler, otomasyonlar aldı başını gidiyor. Biz bununla rekabet ederek aşacağız. Muasır medeniyeti aşmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten gelen temel vasiyetname hükmüdür bizim için.”

İlçe Başkanı Kıran ise partisinin kuruluş yıldönümün kutlamasının ardından konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bize düşen sorumluluk, 100 yıl sonra üzerimizdeki milli bilinçle, millet sevgisiyle yeniden cumhuriyeti tesis etmektir. Kaybedilen, zarar gören tüm kurumları yeniden yapılandırmak, cumhuriyetin değerini oturtmak, insanlara yeniden layık olduğu muasır medeniyeti yaratmak zorundayız. Bu görev hepimizin.”