İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yamanlar yangını hakkında durum değerlendirmesi yaptı. Yangının şiddetli rüzgarla geniş alana yayıldığını ifade eden Başkan Tugay, tüm ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü ifade etti. Rüzgarın tepeye doğru dönmesiyle yerleşim yerlerindeki tehdidin durduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Evlerini tahliye edenleri açıkta bırakmayacağız” dedi. İZMİR(İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dün akşam Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde başlayarak büyüyen ve söndürme çalışmaları hızla devam eden orman yangınına ilişkin durum değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Dr. Cemil Tugay, “Yangın dün gece Yanmanlar Dağı’nda ormanlık alanın içinde başlamış bir yangın. Orman yangınına müdahale için arkadaşlar gerekeni yapmış. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle dağın eteklerinde olan Bayraklı’nın bazı mahallelerine çok yaklaştı. Yangın bazı evlere maalesef etki etti. Çok geniş bir alanda yay şeklinde birçok alanda yangın var. Bir anda rüzgarın etkisiyle yangın sıçradı. Valilik yetkilileri rüzgar nedeniyle havadan müdahalelerin yeterli yapılamadığını belirtti” diye konuştu.

Son durumu aktaran Başkan Tugay, “Son durumda Karşıyaka’da bir küçük sanayi sitesi var. Orada devam eden bir yangın var. Yoğun olarak arkadaşlarımız ona müdahale ediyorlar. Bayraklı’nın Körfez Mahallesi’nde, Doğançay Mahallesi’nde yoğun bir müdahale var. Seyir Tepesi eteklerinde bir bölge var. Çiğli’ye kadar uzanmış durumda. Çok geniş bir alanda ne yazık ki devam ediyor. Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Bazı evler ve iş yerleri ne yazık ki yangından etkilendi. Şu ana kadar bize gelen bilgide yaralı ya da bir ölüm vakası yok. İlçe belediyemizin su tankerinin yandığına dair bir bilgimiz var. Devam ediyor yangın ve biz de tüm gücümüzle o bölgedeyiz. Bir talihsizlik de aynı anda dün gece Kemalpaşa’da ve Çeşme’de de yangın çıkmıştı. Ona da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Hatta Salihli’de de yangın çıkmıştı ona da müdahale ediliyor. Birimde olan herkes çağırıldı. Tüm birimlerimizle sahadayız. Tehlikeli olan bölgeler boşaltıldı. Can kaybı inşallah hiçbir şekilde olmayacak. Ancak maddi hasar da yanan ormanlar da hepimizi çok üzüyor. Çok yakından takip ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma var. Bazı noktalarda durdu ama rüzgar çok şiddetli. Tepeye doğru döndü rüzgar. Yerleşim yerleri için ilerleyen bir tehlike yok gibi görünüyor şu an” ifadelerini kullandı.

“EVLERİ ZARAR GÖRENLERE DESTEK OLACAĞIZ”

Başkan Tugay, “Çevre illerden de yardım gelecek. Evleri zarar görenler için barınma ve yiyecek desteğinin ardından evlerinin onarımı için de destek vereceğiz. Yurttaşlarımıza kalacak yer ayarladık, onları açıkta bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

YANGINDA SON DURUM

İzmir İtfaiyesi, 730 personel, 100’e yakın araç ve belediyenin diğer birimleri ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Onur Mahallesi’nin bir kısmı boşaltıldı. Sancaklı Köyü ve Doğançay’da çok sayıda ev hasar gördü. Karşıyaka Seyir Tepesi’nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi’nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine yangın ulaştı. Birçok işyeri yanarken, yoğun kara dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki sokak hayvanlarının tahliyesini yaptı.