İzmir'in Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı'nda, vücuduna ip dolanan flamingo, İzmir İtfaiyesi dalgıçlarının yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal yaşamın korunması için müdahalelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda İnciraltı'nda ayağına olta misinası dolanan bir flamingoyu kurtaran İzmir İtfaiyesi, bu kez balıkçılık amacıyla hazırlanmış bir tuzağa takılan flamingoyu sağ salim kurtardı.

İnciraltı Kent Ormanı'nda deniz kenarında mahsur kalan flamingonun ayağına ip dolandığı ihbarı üzerine harekete geçen İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi dalgıçları, 15 dakikalık bir çalışma ile flamingonun vücuduna dolanan ipleri güvenli bir şekilde çıkardı.

İlk kontrollerde sağlık durumu iyi olduğu belirlenen flamingo, tekrar doğasına bırakıldı. İzmir İtfaiyesi yetkilileri, doğayı, çevreyi ve yaban hayatını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Yurttaşlara, balıkçılık sonrası misina ve benzeri atıkları doğaya bırakmamaları, çevreye karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.