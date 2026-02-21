Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Mart Vapur İskelesi yanına kazandırdığı yeni otopark, bölge sakinleri ve vapur yolcularından büyük beğeni topladı. 189 araç kapasiteli otopark, deniz ulaşımını tercih eden vatandaşlara konforlu ve düzenli bir alan sunuyor. Yapılan düzenlemeden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, 'Burası çok güzel oldu, Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz' görüşünde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit sahilinde yapımını tamamladığı 189 araç kapasiteli '1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı' vatandaşın büyük beğenisini kazandı. Kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen çalışma, özellikle 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi' ile bölgede artması beklenen araç yoğunluğuna karşı kıyı hattında deniz ulaşımının daha fazla kullanılmasını amaçlıyor. Vatandaşlar, yapılan düzenlemeden oldukça memnun. Uğur Gökçe isimli vatandaş, 'Burası çok güzel oldu. Eskiden araçların sıkışmasından dolayı zor anlar yaşıyorduk. Ortadaki dubaların yapılması düzeni sağlamış. Gayet kullanışlı ve düzenli bir yer.' diyerek otoparkın işlevselliğini övdü.

TEMİZLİK, KONFOR VE ÜCRETSİZ PARK AVANTAJI

Otoparkın sadece düzenli değil, aynı zamanda temiz ve konforlu olması da vatandaşların beğenisini topladı. Onur Ozan Keşmer isimli vatandaş, 'Çok memnunuz. Etraf çok güzel ve temiz oldu. 10 saatlik ücretsiz park süreci bizim için büyük bir avantaj.' dedi. Diğer bir vatandaş Abdullah Çıtlak ise otoparkı ilk kez deneyimlediğini belirterek, 'Düzenli ve temiz bir hale gelmiş, çok beğendim.' ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR HİZMETİ HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Yeni otopark sayesinde şehir merkezindeki trafik yoğunluğu azalırken, deniz ulaşımı da daha cazip hale geldi. Vatandaşlar; düzenli, temiz ve konforlu bir park alanına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamını kolaylaştıran hizmetleri bir kez daha takdir topladı. 'Yeni otopark, hem konfor hem de düzen sağlayarak şehirde hayatı kolaylaştırdı.' diyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.