Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 27 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Wagner, Mozart ve Beethoven'ın ölümsüz eserlerini Bursalı sanatseverlerle buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda unutulmaz bir klasik müzik konseri gerçekleştirecek. Konserde, müzik tarihinin üç dev ismi Wagner, Mozart ve Beethoven'ın başyapıtları Bursalılarla buluşacak.

Orkestrayı, genç yaşına rağmen uluslararası alanda adından söz ettiren 21 yaşındaki şef, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock yönetecek. Haberstock, Verbier ve Gstaad gibi prestijli festivallerde görev aldı ve Romanya'da 'Daimî Misafir Şef' unvanına layık görüldü.

Konserin solisti ise, uluslararası yarışmalardan birincilik ödülleriyle dönen ve NDR Hamburg Elbphilharmonie Orkestrası'nın kadrolu flüt sanatçısı Denizcan Eren olacak. Eren, Mozart'ın 'Flüt Konçertosu No.1'ini Bursalı sanatseverler için icra edecek.

Konser programında şu eserler yer alacak:

R. Wagner: 'Nürnbergli Usta Şarkıcılar' Operası Uvertürü

W. A. Mozart: Flüt Konçertosu No.1 Sol Majör K 313 (Solist: Denizcan Eren)

L. van Beethoven: Senfoni No. 5 Do minör, Op. 67

Özellikle Mozart'ın flüt konçertosu, bestecinin flüte mesafeli duruşuna rağmen ortaya çıkardığı virtüözite ve derin duygu yüklü eşsiz bir eser olarak öne çıkıyor. Konser, Beethoven'ın 'Kader Senfonisi' olarak bilinen 5. Senfonisi ile görkemli bir final yapacak.

Tüm sanatseverler, genç yeteneklerin enerjisi ve klasik müziğin ölümsüz eserleriyle buluşmak için bu özel konsere davet edildi.