İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, erkek kadın, çocuk yaşlı demeden 8 bin 372 kişinin Sırp güçlerince katledildiği Srebrenitsa Katliamı’nın 30’uncu yılında düzenlenen anma törenlerine katıldı. Kimliği belirlenen 7 kişinin daha toprağa verildiği törende Başkan Dr. Cemil Tugay taziye defterini imzaladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Potoçari’ye gelen Başkan Dr. Cemil Tugay, küratörler Azir Osmanović, Elma Hašimbegović ve Elma Hodžić tarafından hazırlanan "Geçenlerin (Geçmeyenlerin) Adımları" sergisini ziyaret etti. Sonrasında birçok ülkeden temsilcinin bulunduğu anma törenine katılan Başkan Tugay, savaş sırasında 25 bin Boşnak’ın canlarını kurtarmak için sığındığı eski akü fabrikasına gelerek buradaki taziye defterini imzaladı.

Resmi törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na geçen Tugay, soykırımda hayatını kaybedenler için dua ederek cenaze törenine katıldı. Srebrenitsa'da öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 7'si daha düzenlenen cenaze töreninden sonra defnedildi. Toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükseldi.