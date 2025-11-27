İzmir Büyükşehir Belediyesi hastalığa dirençli ağaçlarla üretime destek veriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ ilçesinde kestane üreticileriyle bir araya geldi. Bölgenin en önemli ihracat kalemleri arasında yer alan kestanede üretim kapasitesini artırmanın önemine değinen Başkan Tugay, 'Kestane gözümüz gibi korumamız gereken bir tarımsal ürün. Beydağ'da hastalığa dirençli ağaçlar dağıtarak ve hastalıkla mücadele ederek üretimi desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Küçük Menderes Havzası'nın zengin topraklarından yetişen, lezzetiyle ün yapan Beydağ kestanesinde hasat devam ediyor. Bölgenin kestane üreticileriyle buluşmak için Beydağ'a giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Erikli Mahallesi'nde kestane hasatına katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay'a Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, belediye bürokratları, muhtarlar ve Beydağlı üreticiler eşlik etti. Erikli Mahallesi'ndeki köy meydanında geleneksel usullerle hazırlanan kestaneler fırınlara yerleştirildi. Başkan Tugay, program kapsamında zeytin hasadı yaptı ve yeni zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

'HASTALIĞA DİRENÇLİ AĞAÇLAR DAĞITIYORUZ'

Ziyarette Beydağlı üreticilerle sohbet eden Başkan Tugay, kestanede yaşanan hastalıklar ve tedavi süreçleri, kalite, rekolte gibi konularda bilgi aldı. Başkan Tugay, 'Kestane çok değerli, gözümüz gibi korumamız gereken bir ürün. Her yerde yetişmiyor ama yetiştiği yerlerde de ciddi bir gelir sağlıyor. Bu bölgemizdeki kestanelerin büyük bir bölümü ihracata gidiyor. Kestanede başa bela gibi birkaç hastalık var. Büyükşehir Belediyesi olarak hastalığa dirençli ağaçlar dağıtarak, hastalıklarla mücadele ederek üreticilerimize destek oluyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'ÜRETİMİ DESTEKLEYİP SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRİYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda teknoloji kullanımını teşvik etmeyi istediklerini belirten Başkan Tugay, 'Bir taraftan üretimi destekleyip, bir taraftan sosyal yaşamı güçlendirmek için belediye başkanlarımızla planlama yapıyoruz. Bu ziyaretlerimizle, vatandaşlarımızdan duyduğumuz isteklerle çalışmalarımıza daha iyi yön veriyoruz' dedi.