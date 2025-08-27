Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gelen soruları yanıtlayan Sezer, ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü öneriye açık olduklarını ifade etti.

Toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Derya Çavdar, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Şahin Akpınar, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Çalışkan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Osman Çavdar, Milli Yol Partisi İlçe Başkanı Yaşar Bal ve Anahtar Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Şimşek katıldı.

İLÇEYE KATKI SUNACAK ÖNERİLERİ DİNLEDİ

Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda Sezer, Gölcük’ün gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili siyasi parti temsilcilerinden gelen önerileri dikkatle dinledi. İstişare kültürüyle toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Sezer, toplantıya katılan ilçe başkanlarına teşekkür etti.