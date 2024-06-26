Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mobil Başkan uygulamasıyla her hafta mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Palancıoğlu, haftanın belirli günlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini yüz yüze dinleyip daha hızlı şekilde aksiyon almalarını sağlayacak Mobil Başkan uygulamasını tanıttı.

İlk Mobil Başkan uygulamasının 27 Haziran Perşembe günü Anafartalar Mahallesi’nde saat 17.00’de gerçekleşeceğini belirterek vatandaşları sohbet etmeye, çay içmeye, taleplerini iletmeye davet eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak birçok uygulamayı vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere başlatıyoruz. Yeni uygulamamız “Mobil Başkan” uygulaması. Aslında iletişim merkezimiz vasıtasıyla, whatsapp ihbar hattımız vasıtasıyla vatandaşlarımız taleplerini belediyemize en hızlı şekilde iletiyorlar. Bunu daha da hızlandıracağız inşallah. Vatandaşımızla zaten iç içeyiz ama daha da yakın olmak için mahallelerimizde inşallah yeni bir uygulama başlatıyoruz. İlk uygulamamız bu Perşembe günü Anafartalar Mahallesi Belsin Kürsü Durağı Latif Başkal Camii önünde saat 17.00’de gerçekleşecek. İnşallah bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Mobil Başkan aracımızla gideceğiz, tüm teknik ekibimiz orada olacak. Vatandaşlarımızın belediyeye gelmesine gerek kalmadan, yanlarına giderek taleplerini dinleyeceğiz, beraber çay içeceğiz, sohbetlerimizi yapacağız ve inşallah ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Bu uygulamamız haftanın belirli günlerinde birçok mahallemizde devam edecek. Yer ve zaman bilgilerini SMS ile vatandaşlarımıza ileterek bilgilendirme yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Mobil Başkan uygulamasıyla sizlere daha yakın olacağız. Yeni uygulamamız hayırlı olsun.”