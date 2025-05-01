Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun grup toplantısında MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sarf ettiği sözlere sert açıklamayla yanıt verdi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamalarının siyasi cesaret değil, açık bir hadsizlik ve edep yoksunluğu olduğunu belirtti. Başkan Paçacı, “Ülkücü Hareket’in liderine dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Türk milletinin yüreğine mühür olmuş bir lidere laf söyleyen, önce aynaya bakmalı, sonra da kimlerin hesabına konuştuğunu sorgulamalıdır.” dedi.

Başkan Paçacı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, bu milletin çelikten iradesi, devlet aklının vicdanıdır. Onun adı anıldığında susulması gereken yerde konuşmak, akılsızlığın değil, art niyetin göstergesidir. Siyasi bir hesap uğruna, Türk milliyetçiliğinin yılmaz savunucusuna saldırmak; ne siyasetle ne de milliyetçilikle bağdaşır. Dervişoğlu bilmelidir ki; Sayın Bahçeli’ye uzanan her dil, yalnızca bir lidere değil, Türk milletinin ortak değerlerine uzanmış sayılır. Bizler bu değerin yılmaz savunucusuyuz.”

“Devlet Bey’e laf söylemek, Türk milletinin sinesine saldırmaktır” diyen Paçacı, “Bu harekete ve bu lidere uzanan hiçbir kirli niyete geçit vermeyiz. Bedel ödeyerek gelinen bu yolda, ülkücü irade, liderinin arkasında dağ gibi durmaya devam edecektir.” diye konuştu.