İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Keşan berber ve kuaför esnafının mağduriyetini TBMM’ye taşıdı. Milletvekili Akalın, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Gezer, sektördeki sorunları İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın’a iletti.

Milletvekili Akalın, esnafın taleplerini TBMM’ye taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı soru önergesi sundu.

Önergede, 2017’den beri Mesleki Eğitim Merkezi Örgün Eğitim ve Ustalık Telafi Programları ile güzellik ve saç bakım hizmetleri gibi alanlarda binlerce gencin istihdama kazandırıldığı belirtildi. Ancak 1 Ekim 2023’te bu alanların devlet katkısı kapsamından çıkarılmasının esnaf ve öğrencileri mağdur ettiği vurgulandı. Akalın, kararın eğitimde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Akalın’ın Bakan Tekin’e yönelttiği sorular şöyle:

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanındaki meslek dallarının devlet katkısı kapsamından çıkarılmasının gerekçesi nedir?

Bu karar alınırken sektör temsilcilerinden, esnaf odalarından veya ilgili eğitim kurumlarından görüş alınmış mıdır?

Devlet katkısı kapsamından çıkarılan alanların yeniden destek kapsamına alınması yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?

Devlet katkısından faydalanan diğer 28 meslek grubu ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı arasında hangi ölçütlere göre ayrım yapılmıştır?

Devlet katkısının kaldırılması sonrası oluşan mağduriyetin giderilmesine yönelik bakanlığınızın bir çözüm önerisi var mıdır?