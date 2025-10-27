Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa'da ziyaret ettiği okulun girişinde öğrenciler tarafından tulum eşliğinde karşılandı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hopa ilçesine gelen Vali Turan Ergün beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Yoldere Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda bir süre incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret eden Vali Ergün, öğrencilere düzenli ve programlı ders çalışmaları yönünde tavsiyede bulunarak, eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi.

Öğrencilere programlı ders çalışmaları tavsiyesinde bulunan Ergün, müdür Sevda Tosoğlu'dan okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Ergün, kendisini tulumla karşılayan öğrencilerin isteklerini dinledi.

Öğrenciler ise okulun bahçesine veya uygun bir alana halı saha yapılmasını istediler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.