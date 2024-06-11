Nilüfer Belediye Meclis Toplantısı’nda MHP Grubu’nun belediyenin borçları ve insan kaynakları politikası ile ilgili soru önergesi gündeme geldi. Belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmesi konusundaki soruya yanıt veren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Maaşı ödenmeyen çalışanımız yok. Çalışanın emeğinin karşılığını vermek önceliğimiz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 2024-2029 Seçim Dönemi’nin 3’üncü toplantısının 2. birleşimi Halk Evi’nde yapıldı. Nilüfer Barış Meclisi Salonu’ndaki toplantıda MHP Grubu’nun Nilüfer Belediyesi’nin borçları ve insan kaynakları politikası hakkındaki soru önergesi gündeme geldi. Konuyla ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, 4 Nisan 2024 itibariyle kısa vadeli borçlar toplamının 1 milyar 123 milyon 594 bin 564 TL olduğunu aktardı. Kısa vadeli borçların dağılımı hakkında da bilgi veren Altun, kredi ana para borçlarının 3 milyon 30 bin 59 TL, faaliyet borçlarını 888 milyon 246 bin 852 TL, temlik alacağı emanetini 36 milyon 908 bin 131 TL, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükleri 194 milyon 490 bin 601 TL, gider tahakkuklarını ise 918 bin 918 TL olarak açıkladı.

Uzun vadeli borçların 10 milyon 939 bin 713 TL seviyesinde bulunduğunu belirten Altun, bunun 9 milyon 762 bin 294 TL’lik kısmının kredi ana para, 1 milyon 177 bin 418 TL’lik kısmının da kredi faiz ve ıskontodan oluştuğunu anlattı.

Nilüfer Belediyesi’nin 7 Haziran 2024 tarihi itibariyle kısa vadeli borç toplamının 1 milyar 410 milyon 628 bin 998 TL olduğunu dile getiren Altun, “Kısa vadeli borçlar rakamı bu oranın içinde yer alıyor. Bu oran da 2 milyon 664 bin 360 TL. Faaliyet borçlarımız 1 milyar 141 milyon 384 bin 540 TL, temlik alacağımız 33 milyon 900 bin TL, ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 231 milyon 889 bin 102 TL, gider tahakkukları 790 bin 995 TL” diye konuştu.

İnsan kaynakları politikasıyla ilgili de bilgi veren Altun, Belediyeler Kanunu gereği ilçe belediyelerinin son yıl bütçe gelirleri üzerinden 230 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 40’ını aşamayacağını aktardı.

Belediyeden personel çıkarılacak mı sorusuna da yanıt veren Altun, “Şu anki toplam personel sayımız 2 bin 842 kişi. Daha sonrası için toplu bir işten çıkarma düşünülmüyor ve planlanmıyor. Ama performans ölçülebilir. İş Kanunu, 657 Sayılı Memurlar Kanunu’ndaki maddelere uyumsuzluk gösteren arkadaşlarımızla da yollarımızı ayırmak konusunda seçici ve katı olacağımızı bildirmek isterim” dedi.

MAAŞLARI ÖDÜYORUZ

Meclis üyelerinin bilgilendirilmesinin ardından değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, “Çalışanların maaşlarını ödüyoruz. Seçimlerin ardından ilk ödeme döneminde biraz sıkıntı yaşandı. Ancak sonuçta 3 taksit halinde de olsa bütün çalışanların maaşları yatırıldı. Geçen ayki maaşta da yüzde 80 oranında para vardı. Herkesin maaşlarının yüzde 80’ini ödedik. Geri kalan kısmını da 4-5 gün içinde yatırdık. Dolayısıyla belediyemizde maaşı yatırılmayan çalışan yok” diye konuştu.

Ekonomik krizler, enflasyonist ortam ve bunlara karşı toplu iş sözleşmelerinde yeni değer farkları oluştuğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bu durumun da bütçeleri zorladığını vurguladı. Özdemir, “Çalışanın emeğinin karşılığını vermek önceliğimiz” dedi.

STRATEJİK PLANA KATILDILAR

Toplantının son bölümünde meclis üyeleri, Nilüfer İlçesi’nin 2024-2029 Stratejik Planı ile ilgili yapılan dijital ankete katılarak, görüş ve önerilerini belirttiler.