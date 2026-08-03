Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Köprübaşı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Çelebi, Köprübaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Kabadayı ve yetkili personel de bulundu.

Muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğünün ilçede yürüttüğü çalışmalar ve planlanan yatırımlara ilişkin muhtarlara bilgi verdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, yerinde tespit ve ortak akıl anlayışıyla şekillendirildiğini belirtti.

'SAHADA DİNLEYEN VE BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETEN BELEDİYECİLİK'

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun sizlere selamlarını iletiyorum. Toplantımızın amacı, Köprübaşı ilçemizin ve vatandaşların sorunlarını sizlerden alarak, ilgili dairelerimize bildirerek, takibini yapmaktır. Önceliğimiz hemen çözülebilecek sorunları daha kolay bir şekilde çözmektir. Maliyeti yüksek ve proje gerektiren işleri ise kendi dairelerine iletmektir. Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Besim Başkanımız da her daim dile getiriyor. Sizler hiçbir siyasi oluşum altında olmadan seçilen insanlarsınız. Mahallenizdeki sorunları en iyi bilen sizlersiniz. Bu sorunları çözerek vatandaşımıza en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz' dedi.

'BESİM BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA'

Toplantıda söz alan Köprübaşı Belediye Başkanı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun ilçenin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğünün ilçede yürüttüğü hizmetlerin önemine değindi. Büyükşehir ile ilçe belediyesi arasındaki güçlü koordinasyonun vatandaşların taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesine katkı sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Taşlı Köprübaşı için iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Fatih Taşlı, 'Hepimizin ortak noktası Köprübaşı. Bu hizmet yolculuğu mücadele, gayret ve emek ister. Besim Başkanımız, yöneticilerimiz, daire başkanlarımız ilçemize yapılacak bütün hizmetlerde zaten hep yanımızdalar. İnşallah bu süreci hep birlikte bitireceğiz. Alnımızın akıyla çıkmak çok önemli. Önemli olan güzel eserler bırakmak. Yaşanılabilir bir Köprübaşı bırakmak istiyoruz. Kimse de moralini bozmasın. Talebiniz bugün olmaz yarın yapılır. 3 ay sonra yapılır ama mutlaka yapılır' dedi.

Toplantının sonunda muhtarların dile getirdiği talepler ilgili birimler tarafından not alınırken, öncelik sırasına göre değerlendirilerek çözüme kavuşturulması için gerekli planlamaların yapılacağı belirtildi.