Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını 32 milyon liralık yatırımla yeniledi. 7 mahalleyi kapsayan 4 bin 850 metrelik modern iletim hattı sayesinde arıza ve su kayıplarının önüne geçilirken, bölge sakinleri daha güvenli ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

DENİZLİ (İGFA) - Kent genelinde yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesinde hayata geçirilen projeyi tamamladı.

İlçeye bağlı Haydar, Cumhuriyet, Hürriyet, Afşinbey, Hisar, Emirazizli ve Menteşe mahallelerini kapsayan 32 milyon TL bütçeli içme suyu hattı yenileme çalışmaları tamamlanarak sistem tam kapasiteyle devreye alındı.



4 BİN 850 METRELİK HAT MODERNİZE EDİLDİ



Sürdürülebilir su yönetimi ve su kaynaklarının verimli kullanılması hedefiyle yürütülen proje kapsamında, bölgede uzun süredir hizmet veren ve yıpranma nedeniyle arızalara yol açan altyapı tamamen modernize edildi.

Bölgede yaşanan patlaklar nedeniyle su kayıplarına yol açan 4 bin 850 metre uzunluğundaki mevcut içme suyu iletim hattı, modern altyapı standartlarına uygun, yüksek dayanıklı yeni borularla değiştirildi.



SU KAYIPLARINA SON, ARZ GÜVENLİĞİNE TEMİNAT



Çalışmaların tamamlanarak hattın sisteme entegre edilmesiyle birlikte, bölgedeki altyapı yetersizliğinden kaynaklanan su israfı önemli ölçüde azaltıldı. Yapılan yatırımla hem su kaynakları koruma altına alındı hem de 7 mahallede yaşayan vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun arz güvenliği ve kalitesi en üst seviyeye çıkarıldı.