İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmede kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları (TYP) değerlendirdiklerini belirterek, 81 ilin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek iki bakanlığın ortak çalışma alanları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çiftçi, kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programların (TYP) ele alındığını belirtti.

Bakan Çiftçi, bu kapsamda 81 il valiliğine toplam 30 bin kontenjan tahsis edileceğini ifade ederek, uygulamanın vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine katkı sağlamasını temenni etti. Bakan Çiftçi, iş birliği ve katkılarından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.