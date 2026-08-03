İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma tarafından 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 83 araç ile 11 bot ve bot motoruna el konuldu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı öncülüğünde 31 ilde eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendi.

Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) destekli, il jandarma komutanlıklarının asayiş, otoyol ve komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonlarda ayrıca 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin insan haklarını esas alan, kamu düzenini önceleyen ve milli menfaatleri gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonda görev alan jandarma personelini ve emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

31 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.



Şüphelilerden; 21'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve: pic.twitter.com/3UE6u1ynMZ — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 3, 2026