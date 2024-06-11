Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yeniden Refah Partisi Yahyalı İlçe Başkan Vekili Bünyamin Turaç ile parti yönetimlerine ve belediye meclis üyelerine Yahyalı Asfalt Plenti'nin tanıtımını yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Esat Öztürk, tanıtım esnasında plent hakkında detaylı bilgiler vererek, asfalt plenti sayesinde ilçede asfaltsız yol kalmayacağını belirtti.

Tanıtım etkinliği, ilçe genelinde yol kalitesinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Belediye yetkilileri ve parti temsilcileri, Asfalt Plentinin ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tanıtım sonrası konuşan Başkan Esat Öztürk; “ Bugün asfalt plentimizi belediye meclis üyelerimize, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına ve partilerimizin yönetim kurulu üyelerine tanıttık. Bizler için bugün mutlu bir gün. Bugün birlik ve beraberlik içinde plentimizi geziyoruz. İnsanlarımız bu tablodan çok memnunlar. 3 partimizin de meclis üyeleri bu ilçe için çalışıyorlar. Asfalt Plentimiz çevreyi kirletmeden vermeden doğalgaz ile çalışıyor. Şuan iki farklı bölgede asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Birincisi, Kapuzbaşı Güney Şelale yolunda devam eden çalışmamız. Şuana kadar oraya 600 ton asfalt döküldü. İkinci çalışmamız ise Fetullah Mahallesi’nde devam ediyor. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Kayseri Valiliği’ne, Kayseri Büyükşehir Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum. El ele vererek bu güzelliklere imza atıyoruz. Belediye olarak 41 mahallemizde asfaltlama çalışmamız olacak. Biz artık siyasi kimliklerimize kenara bırakıp, hizmet etmek can başla çalışıyoruz. Belediye başkanları biraz azimli biraz da hazımlı olacak. Biz tenkite açık olmalıyız. Siyasi çalışmalar döneminde kalbini kırdığımız dostlarımız varsa hepsinden özür diliyorum. Biz bundan sonra mahalle muhtarlarımızla, siyasi partilerimiz ile birlikte olup Yahyalı için çalışacağız.” dedi.

Tanıtımın ardından Fetullah Mahallesi’nde devam eden asfaltlama çalışmalarında incelemelerde bulunuldu. Burada değerlendirmeler yapan Başkan Öztürk; “ İlk etapta 4 mahallemizde asfaltlama çalışması yapıyoruz. Bunlar Fetullah, Çiğilli, Seydili ve Gazibeyli Mahalleleri. Hizmetlerimizi mahalleler arasında eşit götürmeye gayret ediyoruz. Zira 41 mahallemiz var hepsi de bizim için aynı. Fetullah Mahallesi’nde yapılan çalışmamız mahallemize yakıştı. Burası oldukça işlek bir yolumuz. İnşallah bu sene Yahyalı için Asfalt yılı olacak.” diye konuştu.