İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter rejimlerle kıyaslanmasına tepki göstererek, demokratik meşruiyetin tek kaynağının milletin sandıkta ortaya koyduğu irade olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik değerlendirmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin hür iradesiyle defalarca seçim kazanmış demokratik bir lider olduğunu belirterek, otoriter rejimler veya diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirilmeye çalışılmasının siyasi eleştiri sınırlarını aştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca gazete manşetleriyle hedef gösterildiğini, siyasi yasak girişimleri, parti kapatma davaları ve darbe teşebbüsleri gibi birçok antidemokratik süreçle karşı karşıya kaldığını belirten Duran, Erdoğan'ın tüm bu süreçlerden milletin desteği sayesinde çıktığını kaydetti.

Aynı çevrelerin bugün de farklı söylem ve yöntemlerle siyasi mühendislik yapmaya çalıştığını savunan Duran, bunun vesayetçi anlayışın devam ettiğini gösterdiğini ileri sürdü.

Demokratik sistemlerde meşruiyetin tek kaynağının millet olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'de ülkeyi kimin yöneteceğine, görevine devam edeceğine ya da görevden ayrılacağına yalnızca milletin sandıkta ortaya koyduğu iradenin karar vereceğini ifade etti. Duran, köşe yazıları, siyasi temenniler, dış yönlendirmeler veya vesayet odaklarının değil, seçmenin iradesinin belirleyici olduğunu belirterek, bu gerçeğin göz ardı edilmesini millet iradesine yönelik bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen, otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak; siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik: — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 3, 2026