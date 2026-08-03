ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman; Eskişehir'in Mahmudiye, Sarıcakaya ve Odunpazarı ilçelerindeki JES ve sondaj projelerinin çevre, tarım ve su kaynakları için risk taşıdığını belirterek bağımsız bilimsel değerlendirme çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, Eskişehir'in çeşitli ilçelerinde planlanan jeotermal enerji santrali (JES) ve jeotermal sondaj projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, çevresel risklere dikkat çekerek projelerin bağımsız bilimsel değerlendirmelerle yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

Yurtman, Mahmudiye ilçesi Fahriye Mahallesi ile Sarıcakaya ilçesine bağlı Düzköy, Laçin ve Beyköy mahallelerinde planlanan jeotermal enerji santrali projeleri için Eskişehir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildiğini belirtti. Ayrıca Odunpazarı ilçesinin Ağapınar ve Eşenkara mahallelerinde planlanan jeotermal sondaj kuyuları için ÇED sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Dernek olarak kamuoyunu projelerin olası etkileri konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Yurtman, jeotermal enerji yatırımlarının 'yeşil enerji' olarak tanıtılmasına rağmen, denetimsiz uygulamaların çevre üzerinde ciddi tahribatlara yol açabileceğini savundu.

'AYDIN'DAKİ ÖRNEKLER UYARI NİTELİĞİNDE'

Açıklamada, özellikle Aydın ve Büyük Menderes Havzası'ndaki jeotermal faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, hidrojen sülfür gazı salınımı nedeniyle hava kalitesinin olumsuz etkilendiği, ağır metallerin su kaynaklarına karışmasının tarım alanları ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu ileri sürüldü.

Jeotermal akışkanların yeterli önlemler alınmadan doğaya bırakılması halinde bor, arsenik ve cıva gibi ağır metallerin su kaynaklarını kirletebileceğini öne süren Yurtman, bunun tarım arazilerinde verim kaybına ve toprakların zamanla çoraklaşmasına neden olabileceğini ifade etti.

Sondaj faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kontrolsüz kuyu püskürmelerinin de çevre açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu belirten Yurtman, bu tür olayların sıcak ve ağır metal içeren akışkanların tarım arazilerine yayılmasına yol açabileceğini dile getirdi. Yer altı su kaynaklarının da sondaj kuyularındaki olası teknik sorunlar nedeniyle kirlenme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini savunan Yurtman, temiz içme suyu rezervlerinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

'KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALI'

Jeotermal tesislerden çıkan sıcak su buharının yerel iklim üzerinde de etkiler oluşturabileceğini öne süren Yurtman, artan nemin tarımsal hastalıkları tetikleyebileceğini ve bölgedeki doğal yaşamı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

ESÇEVDER olarak tüm jeotermal projelerin yalnızca tek tek değil, bölgesel ve kümülatif etkileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yurtman, bağımsız bilim insanlarının hazırlayacağı raporların esas alınmasını istedi.

Yurtman, açıklamasını, 'Doğanın geri dönüşü yoktur. Toprağımıza, suyumuza ve geleceğimize sahip çıkalım.' çağrısıyla tamamladı.