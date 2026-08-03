Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle ve yargı teşkilatı içinde hukuka aykırı davranışlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, 333 kişi hakkında disiplin cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatı içinde denetim ve disiplin süreçlerinin etkin şekilde yürütüldüğünü belirterek, hukuka ve meslek onuruna aykırı davranışlara karşı mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlular ile suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, adaletin gereğinin yerine getirilmesinde kişilerin makamı, unvanı veya nüfuzunun dikkate alınmadığını vurguladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının büyük çoğunluğunun görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini belirten Gürlek, yargı mensubu olmanın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, HSK denetim ve disiplin mekanizmalarının etkin şekilde işletildiğini belirterek, 'HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır.' bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda 333 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında disiplin işlemi uygulandığını aktaran Gürlek; 168 uyarma cezası, 24 kınama cezası, 23 aylıktan kesme cezası, 4 kademe ilerlemesini durdurma cezası, 30 yer değiştirme cezası, 84 meslekten çıkarma cezası verildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarının da daha da güçlendirileceğini belirterek, 'Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.