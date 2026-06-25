Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararının merkezinde Keçiören ve Ankara'ya daha güçlü hizmet etme hedefinin bulunduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyasi geleceğine yönelik yaptığı paylaşımda, değerlendirme ve istişareler sonucunda hizmet yolculuğunu AK Parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.

Kararının Keçiören'e daha hızlı ve güçlü hizmet sunma iradesinin sonucu olduğunu ifade eden Başkan Özarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen hizmet siyasetinin bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirtti. Başkan Özarslan, parti rozetine kavuşması sonrasında yaptığı paylaşımda, kendisine destek veren ya da vermeyen tüm Keçiörenlilerin eşit derecede değerli olduğunu vurgulayarak, belediye kapısının tüm vatandaşlara açık olmaya devam edeceğini söyledi.

'Önceliğimiz Keçiören, gayemiz hizmet' mesajı veren Başkan Özarslan, yeni dönemde devlet kurumları, teşkilatlar, belediye meclisi ve vatandaşlarla birlikte daha güçlü bir Keçiören için çalışacaklarını ifade etti.