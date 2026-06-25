Hayatını kaybeden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - TBMM'de gerçekleştirilen törene Sür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Turhan Çömez, milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı. Törende Orhan Sür'ün öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Sür'ün ailesi ile yakınları, törene katılanların taziyelerini kabul etti.

Törende ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taziye sırasında tokalaştığı görüldü.

Program sonrası Özgür Özel TBMM'deki makamına geçerken, Kılıçdaroğlu Meclis'ten ayrıldı.

Cenaze töreninin ardından Sür'ün naaşı yarın memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

ORHAN SÜR KİMDİR?

1951 yılında Balıkesir'de doğan Orhan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden mezun oldu. Harita mühendisi olarak görev yapan Sür, 22. Dönem'de CHP'den Balıkesir Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Orhan Sür, siyasi yaşamının yanı sıra mesleki çalışmalarıyla da tanınıyordu.