ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Sarı, parti teşkilatlarındaki düzenlemelerden Etimesgut'taki belediye başkan vekilliği seçimine, Meclis çalışmalarından kongre takvimine kadar çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

8 İLDE YÖNETİM DÜZENLEMESİ

'Mutlak butlan' kararı sonrasında yaklaşık 1,5 aydır örgütsel düzenlemeler yaptıklarını belirten Sarı, çalışmaların son aşamasına gelindiğini söyledi. Sarı, yönetim boşluğu bulunan 8 ilin 5'inde atama yapıldığını, 3 il için ise MYK tarafından yetkilendirme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Buna göre Bolu'ya Ersan Türkoğlu, Gümüşhane'ye Rıdvan Eryılmaz, Hatay'a Derya Altınay, Sakarya'ya Songül Bulut ve Tokat'a Ender Ergün il başkanı olarak atandı. Üç ilde ise MYK kararı beklenmeksizin yönetimlerin oluşturulacağını belirten Sarı, il düzeyindeki düzenlemelerin tamamlanmasının ardından ilçe teşkilatlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

KONGRE TAKVİMİ EYLÜL BAŞINDA

İl başkanları toplantısının gelecek hafta gerçekleştirileceğini belirten Sarı, örgütsel düzenlemelerin Ağustos ayı sonunda tamamlanmasının ardından eylül ayının başında kongre takviminin ilan edileceğini söyledi. Sarı, olağanüstü kurultay yapılamayan bir süreçte mahkeme kararının beklenmesiyle birlikte kongrelerin başlatılması yönündeki iradeye uygun hareket ettiklerini belirterek, '10-15 gün içerisinde tüm netlikleri göreceğiz' dedi.

'İHRAÇLAR MYK GÜNDEMİNE GELMEDİ'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarı, ihraçlar konusunun MYK toplantısının gündemine gelmediğini belirterek, konuya ilişkin değerlendirmelerin belirlenen ilkeler çerçevesinde sürdürüldüğünü söyledi.

ETİMESGUT AÇIKLAMASI: 'CHP'DEYDİ, YİNE CHP'DE KALDI'

Etimesgut Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimine ilişkin de konuşan Sarı, belediyenin CHP'ye ait olduğunu ve Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yaşanan ayrışmada CHP içerisinde kalacağını taahhüt ettiğini söyledi.

Görevden uzaklaştırılan Beşikcioğlu'nun önerdiği ve CHP içerisinde siyaset yapan bir adayın desteklendiğini belirten Sarı, 'Etimesgut'ta birleşme oldu, biz hiç kimseyle ortak hareket etmedik' dedi. Sarı, CHP'nin aday çıkardığı bir yerde yıllarca bu partide mücadele edip de şimdi yeni kurulan partiden aday çıkarılmasını eleştirerek, 'Doğru yerde, doğru adayla seçimi kazandık. Etimesgut CHP'deydi, yine CHP'de kaldı' ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN ÇERÇEVE YASAYA İLİŞKİN TAVRI NET'

Meclis'te kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarı, CHP'nin 45 milletvekiliyle sürecin arkasında olduğunu ve destek verdiğini belirtti. Oylamaya katılmayan milletvekilleri açısından örgütlü bir katılmama sürecinin bulunmadığını savunan Sarı, bazı partilerin milletvekillerinin ise örgütlü şekilde sürece katılmadığını ifade etti. Sarı, 'CHP'nin bu konudaki tavrı nettir. Örgütlü katılmama ya da karşı duralım süreci yoktur' değerlendirmesinde bulundu.

https://youtu.be/VKPn-V67Qu4?t=1245