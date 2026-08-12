ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kabul edilen 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ardından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirterek, 'Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Meclis tarafından kabul edilen 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' sonrasında yazılı bir değerlendirme yaptı. Bahçeli, düzenlemenin Türkiye'nin terörle mücadele birikiminin ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hukuki zemindeki sonucu olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının yalnızca silahlı unsurların etkisiz hale getirilmesiyle sınırlı olmadığını belirterek, terörün yeniden ortaya çıkabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin de ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

'22 EKİM 2024'TE DİLE GETİRDİK'

'Terörsüz Türkiye' iradesini ilk kez 22 Ekim 2024'te MHP Grup Toplantısı'nda dile getirdiğini hatırlatan Bahçeli, gelinen noktada zamanın kendilerini haklı çıkardığını söyledi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında terör örgütlerinin ve vekalet unsurlarının bölgesel güç mücadelelerinde araçsallaştırıldığını belirten Bahçeli, Türkiye'nin terör meselesini kendi milli iradesiyle nihai biçimde çözmesinin artık ertelenemez bir milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılıklarıyla genişleyen çatışma ortamına da değinen Bahçeli, bölgesel bir çatışmanın kısa sürede farklı ülke ve cephelere yayılabileceğini ifade etti.

Gazze, Lübnan ve İran eksenindeki gelişmelerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Bahçeli, enerji arzı ve küresel ticaret açısından da risklerin ortaya çıktığını söyledi.

'ÜNİTER YAPI MÜZAKERE KONUSU DEĞİLDİR'

Bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin kendi iç cephesinde terörün açtığı bütün gedikleri kapatmasının 'hayati bir mesele' haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, TBMM'de kabul edilen kanunun Terörsüz Türkiye hedefini hukuki bir zemine taşıdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı, milli egemenliği ve vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu yapılamayacağını ifade etti. Bahçeli, kanunun öngördüğü hukuki mekanizmaların terör örgütünün ve bağlantılı yapıların fiili varlığının sona erdirilmesi, silah ve mühimmatın teslim edilmesi ve örgütsel komuta kabiliyetinin ortadan kaldırılmasının devlet kurumlarınca tespit ve teyit edilmesinin ardından işletileceğine dikkat çekti.

'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'

Kanunun kabul edilmesiyle ulaşılan aşamanın bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirten Bahçeli, bundan sonraki hukuki ve idari süreçlerin hızla uygulanması gerektiğini söyledi.

'Kaybedecek vaktimiz yoktur' diyerek kurumlar arasında herhangi bir yetki ve koordinasyon boşluğu oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, terörün sona ermesiyle birlikte uzun yıllar terörün etkisi altında kalan bölgelerin yatırım, üretim, sanayi, tarım, turizm, eğitim ve istihdam imkanlarıyla buluşturulması gerektiğini belirtti. Devlet ile vatandaş arasındaki mesafelerin ortadan kaldırılmasının ve ortak vatandaşlık bağının güçlendirilmesinin terörün kalıcı tasfiyesinin somut sonuçları olacağını ifade eden Bahçeli, değerlendirmesini şu sözlerle noktaladı:

'Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.'