28. Dönem CHP Edirne Milletvekili aday adayı Namık Kemal Oğuz, Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun açıkladığı ithalat verilerini değerlendirdi. Oğuz, 'Bu rakamlar sıradan istatistikler değildir' diyerek üreticilerin artan maliyetler karşısında yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Namık Kemal Oğuz, Edirne'den Türkiye'ye gerçekleştirilen ayçiçeği, pirinç ve çeltik ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun raporuna göre, 1 Ocak-17 Temmuz tarihleri arasında Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye 90 bin 300 ton ayçiçeği ile 18 bin 400 ton pirinç ve çeltik ithal edildiğini belirten Oğuz, rakamların Edirne'nin tarımsal üretimdeki konumu açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'ÜRETİCİ MALİYETLERİN ALTINDA EZİLİYOR'

Edirne'nin Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ve çeltik üretiminde önde gelen illerinden biri olduğunu vurgulayan Oğuz, artan üretim maliyetlerinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Mazot, gübre, ilaç, tohum ve sulama giderlerindeki artışa dikkat çeken Oğuz, 'Bir tarafta toprağını işlemek için büyük mücadele veren üreticimiz, diğer tarafta ise binlerce ton ithal ürün var. Bu tabloyu görmezden gelmemiz mümkün değildir' dedi.

Üreticilerin emeğinin karşılığını almakta zorlandığını belirten Oğuz, bu durumun çiftçilerin giderek üretimden uzaklaşmasına neden olduğunu savundu.

'TARIM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Tarımın yalnızca ekonomik bir konu olmadığını, aynı zamanda gıda güvenliği ve tarımsal bağımsızlık açısından stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Oğuz, Edirne'yi Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak nitelendirdi. Üreticinin ürününün değer bulması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve gençlerin tarıma yönlendirilmesi gerektiğini belirten Oğuz, tarımsal üretimi destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.