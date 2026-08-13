İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, kararını 'Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum' sözleriyle duyurdu. Türkiye'nin daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir geleceğe ulaşması için bugüne kadar inanç ve kararlılıkla çalıştığını belirten Gürban, tüm gayretinin ortak değerler ve milletin menfaati doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Milletvekilliği görevini aynı anlayış ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü belirten Gürban, istifasının ardından TBMM'deki görevine devam edeceğinin mesajını verdi. Gürban, açıklamasında 'Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğim' dedi.

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Aziz Türk milletine,



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım.



Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve: — Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) August 13, 2026