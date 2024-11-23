İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Acil Eylem Çalıştayı’na katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddetin karşısında durarak her türlü çalışmanın içinde bulunan İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Acil Eylem Çalıştayı’na katıldı. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetle Mücadele Stratejileri, Kadın Hakları ve Yasal Güvenceler: Şiddete Uğrayan Kadınların Hukuki Korunması, Ekonomik Bağımsızlık ve Kadın Güçlendirme Politikaları, Medya, Dil Ve Toplumsal Algı: Şiddetin Normalleştirilmesine Karşı Mücadele, Yerel Yönetimlerin Rolü: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyelerin Faaliyetleri, Kadın Örgütlülüğü ve Sivil Toplumun İş Birliği, Kriz Anlarında Kadınlar: Afet, Kriz Dönemi Ve Şiddetle Mücadele, Psikolojik Şiddet ve Kadınlar: Sessiz Tehdidin Yıkıcı Sonuçları’ konularının masaya yatırıldığı çalıştayda Başkan Ovalıoğlu’na Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın eşi Asiye Çaykara eşlik etti. Çalıştaya çok sayıda STK katıldı.

“Kadınların toplumun her alanında eşit, güvenli ve onurlu bir şekilde var olabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur”

Çalıştayda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bu anlamlı çalıştayda kadına karşı şiddet konusunda değerli katılımcılar ve uzmanlar, görüş ve önerilerini dile getirdiler. Ele alınan konular ve yaşanmakta olanlar bir kez daha gösteriyor ki, ülkemizde adeta bir cinnet hali yaşanıyor. Kadınların, kız çocuklarının ve hatta bebeklerin uğradığı şiddeti acı içinde tecrübe ediyoruz. Kadına yönelik şiddet, mücadele edilmesi gereken en temel insan hakları ihlallerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Bu sorunun merkezine daha derinlemesine inerek çözmek zorundayız. Çünkü kadına yönelik şiddet, sadece kadının yaşam hakkına yönelik bir tehdit oluşturmuyor. Aynı zamanda toplumun refahını ve geleceğini de derinden etkiliyor. Bu nedenle, kadınların toplumun her alanında eşit, güvenli ve onurlu bir şekilde var olabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Böylesine ağır bir tabloya rağmen umudumuzu elbette koruyoruz. Çünkü artık daha çok kişiyiz. Daha adil ve eşit bir toplumu inşa etmek için artık kadın- erkek birlikte hareket etme gücümüz var. İşte Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Utku Caner Çaykara, tam da bunu kanıtlıyor. “Birlikte Güçlüyüz” diyerek desteklediği Acil Eylem Çalıştayı, kadın-erkek demeden herkesin eşit, onurlu ve güvenli şekilde yaşadığı bir toplum için verilen samimi desteğin kanıtıdır. Başkanıma, bu mücadeleye sunduğu güçlü katkılar için teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket ediyoruz”

“Bakırköy’de de kadına karşı şiddetle mücadele ve toplumsal eşitlik için büyük bir gayret içindeyiz” diyen Başkan Ovalıoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, “Birlikte Yönetim” ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet sorununun çözümüne de katkı sunmak istiyoruz. Biliyoruz ki, şiddetle mücadele hukuki ve kurumsal bir mesele olmanın yanında toplumsal dayanışmayı gerektiren bir süreçtir. Bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının el ele vermesiyle başarıya ulaşabiliriz. Bu hassasiyetlerle kadına yönelik şiddetin her türüne karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ediyoruz. Farkındalık ve bilinçlendirme sağlamak, kadınlar için “Şiddetle Mücadele Rehberi” hazırladık. Bu yayınla, kadınlarımızın haklarını öğrenmelerini ve şiddet karşısında yapabileceklerini bilmelerini istedik. Yayınımızı 25 Kasım Pazartesi günü düzenleyeceğimiz İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa çerçevesindeki konferansta kamuoyunun bilgisine sunacağız ve tüm iletişim kanallarından kadınlarımıza ulaştıracağız. Bu vesileyle, başta Utku başkanım olmak üzere tüm konukları konferansımıza davet ediyorum. Bir diğer önemli adım olarak Bakırköy Belediyesi Eşitlik Birimi’ni kurduk. Bu birimin çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük pek çok projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı hem ilçemizle, hem de tüm İstanbullularla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, bu küresel çabaya katkı sunmaktan elbette gurur duyuyoruz”

Kadına yönelik şiddete karşı birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ovalıoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Kadına yönelik şiddet, bugün dünya genelinde yaşanan evrensel bir insan hakları sorunu haline gelmiş durumdadır. Bu soruna karşı dünyanın her yerinde verilen mücadelede yerel yönetimlerin üstlendiği rol hayati bir önem taşımaktadır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, bu küresel çabaya katkı sunmaktan elbette gurur duyuyoruz. Kadınların sesi olmak, onların yanında durmak ve şiddetsiz bir toplum inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her kadının güçlü, güvende ve eşit olduğu bir dünya kurmaya kararlıyız.”

“Bu karanlık gerçeği dönüştürmek için omuz omuza olmak güç veriyor”

Çalıştaya katılarak bir dayanışma konuşması gerçekleştiren Asiye Çaykara, “Bugün burada cesaret, direnç ve değişim isteğimizin gücüyle toplandık. Kadına karşı şiddet, yalnızca bireylerin değil; toplumun onuruna dokunan bir meseledir. Bugün burada bu karanlık gerçeği dönüştürmek için omuz omuza olmak güç veriyor. Şiddete karşı yalnız ve çaresiz olmadığımızı, birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek ve şiddete karşı çözüm önerileri üretebilmek için bir aradayız. Şiddetin bahanesi olmaz diyerek bugün bir kez daha İstanbul Sözleşmesi ve onun hukuki dayanağı 6284 yasasının önemini biliyor; uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bugün bu salonda, birbirimizi güçlendirecek, yeni yollar ve çözümler üreteceğiz. Ortak aklımızı kalbimizi bugün şiddetle mücadele için birbirinden farklı alanlardan gelen mücadele eden bizlerle buluşturacağız. Bugün, birbirimizi dinleyerek, kenetlenerek, fikirlerimizi paylaşarak, dayanışmamızla bir kez daha iyi ki kadınlar var iyi ki kadın dayanışması var diyeceğiz!” dedi.

“Her gün kız çocuklarının gözlerine bakıyor ve gelecek ışığını görüyorum”

“Bir eğitimci olarak her gün kız çocuklarının gözlerine bakıyor ve gelecek ışığını görüyorum” diyen Çaykara, sözlerine şöyle devam etti: “Aydınlık yarınların habercisi olan bu ışığın sönmemesi için onlara güvenli, eşit ve adil bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bunun yolu da bugün burada konuşulan, tartışılan ve hayata geçirilen adımlardan geçiyor. Ve bu değerli tartışmalar sonucu bugün bu kenti yeniden inşa etmenin yollarını, görevlerini çıkaracağımıza ve hep birlikte eşit bir Avcılar yaratacağımıza yürekten inanıyorum.”