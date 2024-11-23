ASKi Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğunu açıklayarak, Başkentlileri uyardı.ANKARA (İGFA) - ASKİ’nin dijital sensörlerle online olarak anlık ölçüm yaptığı barajlarda 19 Kasım 2024 tarihinde gelen su miktarı 170 bin 638 metreküp olarak kaydedildi.

Toplam abone sayısının şu anda 2 milyon 617 bin 797’ye ulaştığını belirten ASKİ, güncel verilerine göre önümüzdeki süreçte hiç yağış olmaması halinde Ankara’nın yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunduğu açıkladı.

ANKARA’DA BARAJLARA EN AZ 1992, EN YÜKSEK 2023’TE SU GELMİŞ

2023 yılının Ekim ayında Ankara barajlarında toplam buharlaşma miktarının 2 milyon 638 bin 992 metreküp olduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdürlüğü, barajlara en az suyun 130 milyon metreküp ile 1992 yılında, en yüksek suyun ise 661 milyon metreküp ile 2023 yılında geldiğini kaydetti. Ankara’nın barajlarına 2024 yılının Ocak ayında 161 milyon 341 bin 45, Eylül ayında ise 13 milyon 581 bin 76 metreküp su geldiği bildirildi.

“YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİ SUYU, BİLİNÇLİ TÜKETELİM”

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, tüm dünyayı etkileyen küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık tehdidinin arttığına dikkati çekerek, sınırlı su kaynaklarının korunmasının her geçen gün önem kazandığının altını çizdi. “Bilinçli tüketim ve suda tasarruf” çağrısını yineleyen Akçay, şöyle konuştu: “Ankara, toplam 11 barajdan besleniyor ancak yoğunluk Çamlıdere ve Kurtboğazı Barajlarında. Diğer barajlar depolama görevi görüyor. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak suyumuzun sonsuz olmadığı bilincini yerleştirmeliyiz. Yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağını tasarruflu kullanmazsak gelecek nesillere aktaramayız. Su israfına geleceğimiz için hep birlikte “Dur!” diyelim. Bu çerçevede hepimizin yapabilecekleri var. Örneğin vatandaşlarımızın içme suyu ile halı ve araçlarını yıkamamalarını istiyoruz. Ayrıca tarımda suyun kontrolsüz ve ölçüsüzce toprağa verildiği vahşi sulamadan uzak durmalarını, damlama sulama sistemini tercih etmelerini rica ediyoruz.”