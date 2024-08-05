İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kurtdere Mahallesi’nde belediyeye ait yerin imam evi yapılması adına tahsis edileceğinin sözünü verdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün Kurtedere Mahallesi’nde vatandaşla bir araya geldi. Hürriyet; belediye yöneticileri ve birim müdürleri, Kurtdere Mahalle Muhtarı Osman Fidan Çiftlik, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa ve Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser ile birlikte Kurtdere Mahalle Konağı’nda vatandaşlarla buluştu.

VATANDAŞI DİNLEDİ

Vatandaşın talep ve sorunlarına kulak veren Hürriyet, talep edilen hizmetlerin en kısa sürede yerine getirilmesi adına titizlikle çalışacaklarını kaydetti. Başkan Hürriyet daha sonra Kurtdere Mahallesi İslamköy Camii yanındaki alanda incelemelerde bulundu. Hürriyet, alanda imam evi yapılması adına belediye ait yerin tahsis edileceğinin sözünü verdi.