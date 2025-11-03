'Denizle Bütünleşen Kent: Mersin'de Vizyonel Bir Dönüşüm, II. Kent ve Denizcilik Konferansı' Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Mersin Kent Konseyi'nin öncülüğünde yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Nisan ayında düzenlenen ilk konferansın devamı niteliğinde olan konu başlıkları çok boyutlu yönleriyle ele alındı. Mersin'in denizle bütünleşen kimliği, kentsel vizyonu ve kültürel belleği çerçevesinde, deniz odaklı sürdürülebilirlik politikalarının güçlendirilmesi hedefleri irdelendi. Sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğini güçlendirmeyi de esas alan konferansta; deniz turizminden arkeolojisine, deniz ticaretinden lojistiğe ve su sporlarına kadar birçok alanda uzman isimler ve paydaşlar bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Çocuk Kampüsü Salonu'nda gerçekleştirilen konferans; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, Mersin Rota Yelken Kulübü, Slow Food Mersin, Deniz Kızı Akademi, Urla 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği ve Biosphere Project iş birliğinde düzenlendi.

Konferansta alanında yetkin kişiler tarafından; 'Farkındalıktan Eyleme', 'Turizm, Şehir ve Mersin', 'Müzelerin Gücü: Şehirlerin Sadece Binaları Değil, Ruhubu ve Markasını da İnşa Eder', 'Denizle Yaşama Sanatı', 'Konferanstan Günümüze Eylemlerimiz', 'Deniz ve Kent İlişkisi', Deneysel Arkeoloji Şehir Projesi' ve 'Şehir Kimliği ve Bireysel Kimlik' başlıkları ele alındı.