Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnaf ziyaretleri kapsamında vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek, belediye hizmetlerinin ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillendiğine dikkat çekti.KONYA (İGFA) - Başkan Hasan Kılca, Fetih Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Esnafla birebir görüşerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kılca’ya; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

“ESNAFIMIZ KARATAY’IN GÜCÜDÜR”

Ziyaretlerde esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak vatandaşla güçlü bir iletişim kurmaya önem verdiklerini ifade etti.

Belediyecilik hizmetlerinin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını dile getiren Hasan Kılca; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaş ve esnafımızla sürekli temas halinde olmaya özen gösteriyoruz. Esnafımız, hem ekonomimize hem de istihdama katkı sunan en önemli paydaşlarımızdandır. Bu nedenle görüş ve önerilerini doğrudan dinlemeyi önemsiyoruz. Ziyaretlerimizi belirli periyotlarla sürdürüyor ve yapılacak hizmetleri ortak akılla belirliyoruz. Amacımız; Karatay’ı daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek.” dedi.

Başkan Hasan Kılca, vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı; “Esnafımızın ve hemşehrilerimizin desteğiyle Karatay’a değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, ekonomimize sundukları katkılar ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla tüm esnafımıza teşekkür ediyorum.”