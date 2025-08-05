Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, Akseki’de 3’üncü kamp programını gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Doğa ile iç içe 4 günlük kampa katılan 47 izci, uygulamalı izcilik eğitimi ve becerilerini geliştirdi. Kültürel geziler, eğlenceli oyunlar ve çeşitli etkinliklerle kampın keyfini çıkaran izciler, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından geleceğin izcilerinin yetiştirildiği İzcilik Eğitim Programları Akseki ilçesinin Süleymaniye Mahallesi mesire alanında gerçekleştirildi. 5 izci lideri ile birlikte 11- 17 yaş aralığındaki 47 gencin katıldığı kampta asırlık meşe ağaçlarının altına kurulan kamp çadırlarında doğa ile iç içe kalan izciler çevre bilinci, doğada yaşam, orman yangınları, afet koordinasyonu gibi konularda da eğitimler aldı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İZCİLERE ZİYARET

Kamp programında izcilere düğüm öğrenme ve kullanma, fular bağlama, futbol, voleybol, halat çekme gibi fiziksel aktiviteler, eğitici oyunlar ve doğa yürüyüşü etkinlikleri de düzenledi. İzci olmaya hak kazanan izci adayları da İzci Yemini ederek izci oldu. Genç izcileri Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de ziyaret etti. İzcilerle sohbet eden İlkay Akça ve İnan Güney, izcilere başarılar diledi.

TÜM GENÇLERİMİZİ İZCİLİK PROGRAMINA BEKLİYORUZ

İzci kamp programlarına titizlikle hazırlandıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Lideri İzcilik Eğitim ve Program Sorumlusu Atanur Çelik de “Kamp alanımızda izcilerimiz kendileri için mini bir köy kurdu. Burada kendi yemeklerimizi yapıyoruz. Kendi bulaşıklarımızı işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Farklı uzmanlık alanında insanlarla çocuklarımızı buluşturabiliyor, bölgede yer alan kültürel miraslarımızı da ziyaretler gerçekleştiriyoruz” dedi.

ZAMANIMI DAHA VERİMLİ KULLANDIM

İlk kez izcilik kamp programına katılan yeni izci Derin Baytaroğlu yaşadığı deneyimlerle ilgili şunları söyledi: “Burada çok eğlenceli bir kamp geçirdik güzel bir deneyimdi. İzcilik çok güzel bir deneyim. Bence herkesin yapması gereken bir şey. Doğada hayatta kalmayı deneyimliyoruz. Kampta telefon kullanmadığım için zamanımı daha verimli kullandığımı düşünüyorum. Günlerimiz daha keyifli arkadaşlık ilişkilerimiz daha kuvvetli oluyor.”

İZCİLİK ÇOK KEYİFLİ

İzci kampı programında çok güzel arkadaşlıklar edindiğini söyleyen izci Elif Naz Gündoğdu da “Bilmediğimiz yeni şeyleri öğreniyoruz. Oyunlar oynadık, eğitimler aldık, halat çektik, kahvaltımızı yemeklerimizi burada yaparak keyifli bir kamp geçirdik. Burada çok güzel arkadaşlıklar edinerek güzel anılar yaşadık. Arkadaşlarımla vakit geçirebilmek telefondan daha eğlenceli. Büyükşehir Belediyemize bu imkânları sağladığı için çok teşekkür ederim” diye konuştu.