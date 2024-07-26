Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçimde meclis üyesi sayısını 15-0 yapacağız demişti, verdiği sözü tuttu.BUTSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Parti Belediye Meclis üyesi sayısını 15 yapacağı sözünü veren Başkan Mustafa Günay sözünü yerine getirdi, İYİ Partili Meclis Üyesi Aylin Kitapçıoğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katarak 15 meclis üyesiyle İzmir’de rekor kırmış oldu.

‘SÖYLEDİK VE YAPTIK’

31 Mart Yerel Seçimlerinde Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, seçim sürecinde meclis üyesi sayısını 15-0 yapacağı sözünü vermiş ancak 14 CHP, 1 İYİ Parti Meclis üyesi ile seçim tamamlanmıştı. Güzelbahçe’de 15-0 yapacağını söyleyen Başkan Mustafa Günay, “Seçimden beri hep aynı şeyi söyledim. 15-0 yapacağız. Güzelbahçe farkını ortaya koymalı ve koyacak demiştik. Seçimde çok çalıştık, ama 14 meclis üyesini alabilmiştik. Görüşmelerimiz sonucunda İYİ Partili meclis üyemiz Aylin Kitapçıoğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi saflarına aldık. Artık Güzelbahçe Belediyesi Meclisi sadece Cumhuriyet Halk Partisi grubundan oluşacak. İzmir’de tekiz, Türkiye’de de nadir ilçelerden biriyiz. Daha çok çalışacağız, daha çok hizmet vereceğiz. Omzumuzdaki yük daha da büyüdü. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyiz, 15 Meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nden bu da bize tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Hiç kimseyi ayırt etmeden, tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek şöyle konuştu, "Bu umut, genel seçimlere Türkiye ittifakının da bir meşalesi olur umarım. Hem Türkiye'de hem Güzelbahçe'de siyasi bir tarihi dönüm noktasına şahit oluyoruz. Bir kentte sadece tek bir partinin tüm meclis üyelerini aldığı şeye şahit oluyoruz. Yaklaşık 100 günde tarihi süreçle şahitlik ettik. En onurlusu bence Anıtkabir'de Güzelbahçe'nin belediye başkanının isminin o anı defterinde yazmasıydı ve resmi törenle çelenk koymamızdı. Ama ikinci en onurlu tavırda Sayın meclis üyemiz Aylin Hanım'ın bize katılarak Güzelbahçe'de CHP'nin 15 meclis üyesinin tamamının Güzelbahçe'yi yönetmesi oldu. Bu aynı zamanda neyin göstergesi? Bu, ilçe başkanlığı kongresinde yaptığım bir konuşma. Seçim döneminde de yayınlamıştık. Vicdanında Atatürk'ten yana, Cumhuriyet'ten yana tavır alan herkes eninde sonunda bir gün CHP'ye, ailesine katılacak demiştik. Aylin Hanım'da hep ailesiyle hem dostlarıyla gönlünde ve vicdanında hep Atatürk'ün yattığını biz biliyorduk zaten. O da bugün bize katılarak çok umutlu bir şey sergiledi bize. Bu umut, genel seçimlere Türkiye ittifakının da bir meşalesi olur umarım. Bir kıvılcımı olur. Bu ateşi bugün güzel bahçeden yakmış oluruz."

Konuşmaların ardından CHP Güzelbahçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Pilor CHP’ye geçen Aylin Kitapçıoğlu’na rozetini takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.