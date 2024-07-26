Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgesindeki çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Son olarak, HAYDİ Mobil uygulaması üzerinden gelen bir ihbar üzerine Havsa ilçesinde yaralı halde bulunan bir leylek, ekipler tarafından güvenle kurtarılarak tedavi altına alındı.

HAYDİ UYGULAMASI HAYAT KURTARDI

Vatandaşların çevre bilinci sayesinde HAYDİ Mobil uygulaması üzerinden yapılan ihbar, yaralı leyleğin hayatının kurtarılmasında büyük önem taşıdı. Uygulama sayesinde hızlı bir şekilde harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerine intikal ederek yaralı kuşu bulunduğu ortamdan güvenle aldı.

LEYLEK DOĞA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan ilk kontrollerin ardından yaralı leylek, tedavisi için Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğüne teslim edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan tedaviyle leyleğin sağlığına kavuşması hedefleniyor.