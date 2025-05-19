Vakfıkebir’de bu yıl ilki düzenlenen “Kavalik Yaylası Bahar Şenliği”ne katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Cenab-ı Allah nasip ederse, gelecek sene 18 Mayıs’ta Kavalik Şenliğimizden önce Rıdvanlı’dan Kavalik’e kadar olan yol tamamlanmış olacak” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesi Rıdvanlı Mahallesi’ne bağlı Kavalik Yaylası’nda bu yıl ilki düzenlenen “Kavalik Yaylası Bahar Şenliği”ne katıldı. Vakfıkebir Kavalik Yayla Şenliği Komitesi tarafından organize edilen etkinlikte, bölgenin sevilen ve tanınmış yöresel sanatçıları sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun’un da eşlik ettiği Başkan Ahmet Metin Genç, etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, taleplerini dinledi. Başkan Genç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kavalik’te bizleri buluşturan Cenab-ı Allah’a hamdolsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Vakfıkebir’imizle birlikte Karadağ’da, Beypınarı’nda buluşuyoruz. Kavalik’te ilkini gerçekleştirdik. Seçimden önce ‘Kavalik’te buluşacağız’ diye söz vermiştim. Şimdi birinci buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Bu şenliği artık geleneksel hale getireceğiz. Her yıl Kavalik’te buluşacağız. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın; daim eylesin inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

NE SÖZ VERMİŞSEK YAPACAĞIZ

Aynı zamanda Vakfıkebirli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Trabzon’un her köşesine hizmetle mükellefim. Ama bu topraklara, kendi memleketime hizmet etmek benim için ayrı bir sorumluluk. Seçimlerde sizlerin desteğiyle, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye genelindeki büyükşehirler arasında birinci olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz ve bu başarının karşılığını hizmet olarak göstereceğiz. Vakfıkebir’de seçimden önce söz vermiştim: ‘Karadağ ile Deregöz’ün yolunu bağlayacağız’ demiştim. Bunun yanına bir söz daha eklemiştim. Rıdvanlı’da, siz değerli hemşehrilerimin huzurunda, “Bu yolu yapacağız” demiştim. Şimdi de diyorum ki, Cenab-ı Allah nasip ederse, gelecek sene 18 Mayıs’ta, Kavalik Şenliğimizden önce Rıdvanlı’dan Kavalik’e kadar olan yol tamamlanmış olacak. Allah bunu yapmayı bize nasip eylesin. Bu yolu programa aldım. İnşallah 4 bin 800 metrelik yolumuzu seneye bu şenlikte tamamlanmış olarak göreceğiz. Vakfıkebir İlçe Başkanımızla ve Vakfıkebir Belediye Başkanımızla ne söz verdiysek, hepsini tek tek yerine getireceğiz.” Başkan Genç, konuşmasının ardından horon halkasına katılarak vatandaşlarla birlikte keyifli anlar yaşadı.