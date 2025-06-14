Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Genç, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Babalar Günü dolayısıyla Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Genç, “Zamanın Kıymetlileri” adıyla düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve birlikte çiçek dikti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyan huzurevi sakinleri, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Genç’e teşekkürlerini iletti.

Büyüklerin hayır dualarını almanın önemli olduğunu ve buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Genç, “Hayatın gerçek kahramanları olan büyüklerimizin gönüllerine dokunabilmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün Babalar Günü vesilesiyle kıymetli büyüklerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Onların hayatını kolaylaştırmak, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.” Ziyaret, huzurevi sakinlerine verilen hediyelerle sona erdi.